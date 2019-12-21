Борьба с игорным бизнесом: полиция открыла 250 производств

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Правоохранители открыли производство по ст. 203-2 УК Украины

Правоохранители возбудили 250 уголовных производств по фактам ведения нелегального игорного бизнеса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, полиция с начала отработки изъяла 4,4 тысячи единиц игорного оборудования, которые находились в нелегальных заведениях.

"Среди изъятого - 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц иного компьютерного оборудования", - рассказали в полиции.

Напомним, после принятия решения Кабмина о запрете распространения лотерей правоохранительные органы прекратили деятельность почти 5,3 тысяч игровых заведений в Украине. Вчера полиция пресекла деятельность почти 5300 игровых заведений и изъяли оборудование на почти 50 миллионов гривен.

Кроме того, сегодня в Генпрокуратуре заявили, что по каждому факту обнаружения нелегальных игорных заведений были открыты уголовные производства и начато следствие. Генпрокуратура расследует преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Добавим, 20 декабря Кабинет министров Украины поручил правоохранительным органам проверить законность деятельности игорных заведений. Также правительство приняло решение о запрете распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.