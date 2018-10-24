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В Донецкой области закончили ремонт поврежденного водопровода, - МинВОТ

Новости » Общество    24.10.2018 - 04:27
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поставка воды начнется после пуско-наладочных работ и наполнения резервуаров

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) сообщили, что в Донецкой области был закончен ремонт поврежденной части водопровода "Горловка - Торецк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МинВОТ в Twitter.

В МинВОТ сообщили, что подача воды в районы города Торецк начнется после пуско-наладочных работ, а также наполнения резервуаров.

"В Донецкой области ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода "Горловка-Торецьк" завершено.После завершения пуско-наладочных работ начнется наполнение резервуаров и подача воды в районы города Торецьк", - говорится в сообщении МинВОТ.

Ранее сообщалось, что в районе Горловки из-за прорыва водопровода без водоснабжения осталось почти 43 тыс. лиц. Сообщается, что в так называемой "серой" зоне в районе г. Горловка произошел порыв водопровода "Горловка-Торецк" диаметром 900 мм, из-за аварии сейчас остановлено централизованное водоснабжение Торецка, Железного, пгт Северный и Южный.

Напомним, автомобиль "Вода Донбасса" подорвался на взрывном устройстве. По дороге к месту предполагаемого подрыва автомобиль КРАЗ попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторванный бензобак, также отмечается, что водитель контужен, остальные члены бригады не пострадали.

 

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