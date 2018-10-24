В Донецькій області закінчили ремонт пошкодженого водогону, - МінТОТ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постачання води почнеться після пуско-налагоджувальних робіт та наповнення резервуарів

В Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) повідомили, що в Донецькій області було закінчено ремонт пошкодженої частини водогону "Горлівка - Торецьк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МінТОТ в Twitter.

В МінТОТ повідомили, що подача води в райони міста Торецьк почнеться після пуско-налагоджувальних робіт, а також наповнення резервуарів.

"У Донецькій області ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженої частини водогону "Горлівка-Торецьк" завершено.Після завершення пуско-налагоджувальних робіт розпочнеться наповнення резервуарів та подача води в райони міста Торецьк", - йдеться у повідомленні МінТОТ.

За інформ.сектору #МТОТ у Донецькій області ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженої частини водогону "Горлівка-Торецьк" завершено.Після завершення пуско-налагоджувальних робіт розпочнеться наповнення резервуарів та подача води в райони м.#Торецьк — МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 жовтня 2018 р.

Раніше повідомлялось, що в районі Горлівки через прорив водогону без водопостачання залишилося майже 43 тис. осіб. Повідомляється, що в так званій "сірій" зоні в районі м. Горлівка стався порив водогону "Горлівка-Торецьк діаметром 900 мм, через аварію наразі зупинене централізоване водопостачання Торецька, Залізного, смт Північний та Південний.

Нагадаємо, автомобіль "Вода Донбасу" підірвався на вибуховому пристрої. По дорозі до місця передбачуваного підриву автомобіль КРАЗ потрапив на вибуховий пристрій, внаслідок чого пошкоджена кабіна автомобіля, середній міст, відірваний бензобак, також наголошується, що водій контужений, інші члени бригади не постраждали.