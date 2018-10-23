ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Автомобиль "Вода Донбасса" подорвался на взрывном устройстве

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 18:55
Иллюстративное фото (voda.dn.ua)
Иллюстративное фото (voda.dn.ua)

В результате взрыва водитель контужен, другие члены бригады не пострадали

Бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ сегодня, 23 октября, попала на взрывное устройство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вода Донбасса".

Сообщается, что бригада после получения согласования выехала для выполнения ремонтных работ на водоводе "Горловка -Торецк".  

По дороге к месту предполагаемого подрыва автомобиль КРАЗ попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторван бензобак. Также отмечается, что водитель контужен, другие члены бригады не пострадали.

Кроме того, работы по восстановлению водоснабжения города Торецка на сегодня приостановлены.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила, что боевики обстреляли в Авдеевке работников "Вода Донбасса".

 

На Донбассе за день погиб один украинский военный, - штаб Наев: с начала ООС из-за обстрелов населенных пунктов на Донбассе погибли 5 гражданских
Новости Украины ДонбассТорецкВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь