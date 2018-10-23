Автомобиль "Вода Донбасса" подорвался на взрывном устройстве

Иллюстративное фото (voda.dn.ua)

В результате взрыва водитель контужен, другие члены бригады не пострадали

Бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ сегодня, 23 октября, попала на взрывное устройство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вода Донбасса".

Сообщается, что бригада после получения согласования выехала для выполнения ремонтных работ на водоводе "Горловка -Торецк".

По дороге к месту предполагаемого подрыва автомобиль КРАЗ попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторван бензобак. Также отмечается, что водитель контужен, другие члены бригады не пострадали.

Кроме того, работы по восстановлению водоснабжения города Торецка на сегодня приостановлены.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила, что боевики обстреляли в Авдеевке работников "Вода Донбасса".