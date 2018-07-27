В Донецкой области загорелся жилой дом, пострадали двое детей

Пожар спасатели ликвидировали

Сегодня, 27 июля, в городе Краматорск (Донецкая область) в результате пожара в жилом доме пострадали двое детей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар произошел в квартире на третьем этаже 5-ти этажного жилого дома на улице Надежды Курченко. Во время тушения огня, пожарные обнаружили на полу 10-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Дети были без сознания.

"Пострадавших было госпитализировано в реанимационное отделение ДТМО (детское территориальное медицинское обьединения, - ред.) города Краматорска с предварительным диагнозом отравление продуктами горения в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщают, что спасатели ликвидировали пожар в 11 часов 30 минут. Сейчас причина возникновения пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что сегодня в Северной Каролине при тушении лесного пожара погиб один человек, еще трое пострадали. Погиб оператор бульдозера, который пытался сдержать распространение огня. По словам пресс-секретаря местной пожарной службы Скотта Маклина, бульдозер специально нанимали для участия в ликвидации пожара. Он также отметил, что тело погибшего было обнаружено вчера вечером.