У Донецькій області загорівся житловий будинок, постраждало двоє дітей

Пожежу рятувальники ліквідували

Сьогодні, 27 липня, у місті Краматорськ (Донецька область) внаслідок пожежі у житловому будинку постраждало двоє дітей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуації.

Як зазначається, пожежа сталась у квартирі на третьому поверсі 5-ти поверхового житлового будинку на вулиці Надії Курченко. Під час гасіння вогню, вогнеборці виявили на підлозі 10-річного хлопчика та 8-річну дівчинку. Діти були непритомні.

"Постраждалих було госпіталізовано до реанімаційного відділення ДТМО (дитяче територіальне медицинське об'єднання, - ред.) міста Краматорська із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-служба повідомляють, що рятувальники ліквідували пожежу об 11 годині 30 хвилин. Наразі причина виникнення пожежі та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що сьогодні у Північній Кароліні при гасінні лісової пожежі загинула одна людина, ще троє постраждали. Загинув оператор бульдозера, який намагався стримати поширення вогню. За словами прес-секретаря місцевої пожежної служби Скотта Макліна, бульдозер спеціально наймали для участі в ліквідації пожежі. Він також зазначив, що тіло загиблого було виявлено вчора ввечері.