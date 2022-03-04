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В Донецкой области задержали оккупантов, застрявших в болоте

Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области задержали 2 военнослужащих 2 мотострелкового батальона 70 гвардейского мотострелкового полка ВС Российской Федерации. Они застряли в болоте во время выполнения своей "задачи".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"По данным следствия, 24 февраля 2022 года командир и механик-водитель БМП-3 армии страны-агрессора в возрасте 36 и 29 лет, на выполнение преступного приказа командования РФ, отправились из Симферопольского района АР Крым на территорию, подконтрольную Украине", - пишет пресс-служба.

Оккупанты получили задание выявлять блокпосты и пункты дислокации военных Украины для продолжения агрессии.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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