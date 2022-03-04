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В Донецькій області затримали окупантів, які застрягли в болоті

Автор: Сергій Пишкін

В Донецькій області затримали 2 військовослужбовців 2 мотострілецького батальйону 70 гвардійського мотострілецького полку ЗС Російської Федерації. Вони застрягли в болоті під час виконання свого "завдання".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

"За даними слідства, 24 лютого 2022 року командир та механік-водій БМП-3 армії країни-агресора віком 36 та 29 років, на виконання злочинного наказу командування РФ, вирушили з Сімферопольського району АР Крим на територію, підконтрольну Україні", - пише пресслужба.

Окупанти отримали завдання виявляти блокпости й пункти дислокації військових України для продовження агресії.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру й обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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