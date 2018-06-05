В Донецкой области задержали информатора боевиков "ДНР"

Злоумышленник собирал информацию об украинских силовиках в районе Марьинки

В Марьинке (Донецкая область) военнослужащие Объединенных сил задержали мужчину, который выполнял задачи террористов за денежное вознаграждение. Об этом говорится в сообщении прес-службы Нацполиции в Донецкой области.

В настоящее время подозреваемый рассказывает следователям Марьинского отделения полиции о деталях разведывательной работы.

Как отмечается, в 2016 году 22-летний мужчина, учась в Ясиноватском строительном техникуме транспортного строительства, познакомился с группой боевиков, которые базировались неподалеку от учебного заведения.

"Террористы предложили студенту за деньги "сливать" всю информацию об украинских военных в районе Марьинки и с апреля 2018 года начали использовать его в качестве разведчика.

Парень выезжал в Марьинку, где следил за положением и передвижением ВСУ, данные передавал боевику Мачете. За одно задание информатор получал 15 тысяч рублей.

"Я рассказывал обо всем, что видел: где находятся военные, где усилены позиции, а где не очень, рассказывал, какая техника находится на блокпостах",- рассказал задержанный.

По указанному факту открыто уголовное производство ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в понедельник, 21 мая, в районе проведения Операции Объединенных сил украинские военнослужащие обнаружили и задержали агента боевиков "ДНР".