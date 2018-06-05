Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Донецкой области задержали информатора боевиков "ДНР"

НовостиПолитика    05.06.2018 - 13:48
Фото: Национальная полиция Украины (president gov.ua)
Фото: Национальная полиция Украины (president gov.ua)

Злоумышленник собирал информацию об украинских силовиках в районе Марьинки

В Марьинке (Донецкая область) военнослужащие Объединенных сил задержали мужчину, который выполнял задачи террористов за денежное вознаграждение. Об этом говорится в сообщении прес-службы Нацполиции в Донецкой области.

В настоящее время подозреваемый рассказывает следователям Марьинского отделения полиции о деталях разведывательной работы.

Как отмечается, в 2016 году 22-летний мужчина, учась в Ясиноватском строительном техникуме транспортного строительства, познакомился с группой боевиков, которые базировались неподалеку от учебного заведения.

"Террористы предложили студенту за деньги "сливать" всю информацию об украинских военных в районе Марьинки и с апреля 2018 года начали использовать его в качестве разведчика.

Парень выезжал в Марьинку, где следил за положением и передвижением ВСУ, данные передавал боевику Мачете. За одно задание информатор получал 15 тысяч рублей.

"Я рассказывал обо всем, что видел: где находятся военные, где усилены позиции, а где не очень, рассказывал, какая техника находится на блокпостах",- рассказал задержанный.

По указанному факту открыто уголовное производство ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в понедельник, 21 мая, в районе проведения Операции Объединенных сил украинские военнослужащие обнаружили и задержали агента боевиков "ДНР".

Контрразведка разоблачила агента "Министерства госбезопасности ДНР" Заместителя командира боевиков "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы заочно
Теги публикации: Донецк, ДНР, Марьинка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top