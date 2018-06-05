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В Донецькій області затримали інформатора бойовиків "ДНР"

НовиниПолітика    05.06.2018 - 13:48
Фото: Національна поліція України (president gov.ua)
Фото: Національна поліція України (president gov.ua)

Зловмисник збирав інформацію про українських силовиків в районі Мар’їнки

У Мар'їнці (Донецька область) військовослужбовці Об’єднаних сил затримали чоловіка, який виконував завдання терористів за грошову винагороду. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Донецької області.

Наразі підозрюваний розповідає слідчим Мар’їнського відділення поліції про деталі розвідницької роботи.

Як зазначається, у 2016 року 22-річний чоловік, навчаючись в Ясинуватському будівельному технікумі транспортного будівництва, познайомився з групою бойовиків, які базувалися неподалік навчального закладу.

"Терористи запропонували студенту за гроші "зливати" всю інформацію про українських військових в районі Мар’їнки та з квітня 2018 року почали використовувати в якості розвідника.

Молодик виїжджав до Мар’їнки, де стежив за позиціям та пересуванням ЗСУ, дані передавав бойовику Мачете. За одне завдання інформатор отримував 15 тисяч рублів.

"Я розповідав про все, що бачив: де знаходяться військові, де посилені позиції, а де не дуже, розповідав, яка техніка знаходиться на блокпостах",- розповів затриманий.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо,  в понеділок, 21 травня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил українські військовослужбовці виявили та затримали агента бойовиків "ДНР".

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Теги публікації: Донецьк, ДНР, Мар'їнка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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