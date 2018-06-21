В Донецкой области задержали автоматчика террористического батальона "Восток"

30-летнего мужчину доставили в Краматорский отдел полиции

В Донецкой области правоохранители задержали автоматчика террористического батальона "Восток". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"...задержали боевика, который служил на передовых позициях в поселке Спартак под командованием российских офицеров. Житель оккупированного Харцызска был разоблачен при попытке попасть на подконтрольную Украине территорию, где он собирался начать новую жизнь", - говорится в сообщении.

30-летнего мужчину доставили в Краматорский отдел полиции для дачи показаний.

Отмечается, что в 2014 году бывший таксист из Харцызска по приглашению своего знакомого вступил в формирование "Восток", получив позывной "Святой".

"Командовали нашим подразделением военнослужащие армии РФ, осетины. Они и обучали военной подготовке - строевой, стрельбе из автомата Калашникова, метанию гранат, оказанию первой медицинской помощи", - рассказал боевик.

В первый день "службы" вследствие небрежности одного из боевиков мужчина получил ранения, его госпитализировали

"Травмированный боевик оказался непригодным к дальнейшей службе. После нескольких лет в террористической республике житель Харцызска отправился в поисках работы и зарплаты на подконтрольную Украине территорию", - сообщают в полиции.

Напомним, 18 июня Красноармейский горрайонный суд Донецкой области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину Российской Федерации Игорю Кимаковському, которого задержали украинские пограничники за участие в боевых действиях на стороне так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР).