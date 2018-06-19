Суд арестовал российского "снайпера ДНР"

Кимаковского задержали в 2015 году украинские пограничники

Красноармейский горрайонный суд Донецкой области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину Российской Федерации Игорю Кимаковскому, которого задержали украинские пограничники за участие в боевых действиях на стороне так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР). Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

"Российского пособника "ДНР" взят под стражу в суде. 18.06.18 по ходатайству процессуального руководителя Красноармейским местным судом обвиняемому Кимаковскому И. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он арестован в зале суда", - написала Сарган.

Кимаковский - бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета, которого украинские пограничники задержали в Березовом Донецкой области в 2015 году, когда он показал им удостоверение "снайпера ДНР" на имя Артема Сергеева.

Личность Кимаковского пограничники установили после проведения обыска в его автомобиле с российскими номерами.

Среди статей, которые инкриминируют россиянину: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее; совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией

российского пособника "ДНР" взят под стражу в суде 18.06.18 по ходатайству процессуального руководителя Красноармейским... Опубликовано Ларисой Сарган 18 июня 2018 г.

Напомним, в Донецкой области боевик "ЛНР" сдался украинской полиции.