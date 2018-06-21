У Донецькій області затримали автоматника терористичного батальйону "Восток"

30-річного чоловіка доставили до Краматорського відділу поліції
У Донецькій області правоохоронці затримали автоматника терористичного батальйону "Восток". Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
"...затримали бойовика, який служив на передових позиціях у селищі Спартак під командуванням російських офіцерів. Житель окупованого Харцизька був викритий при спробі потрапити на підконтрольну Україні територію, де він збирався розпочати нове життя", - йдеться у повідомленні.
30-річного чоловіка доставили до Краматорського відділу поліції для надання свідчень.
Зазначається, що у 2014 році колишній таксист з Харцизька на запрошення свого знайомого вступив у формування "Восток", отримавши позивний "Святий".
"Командували нашим підрозділом військовослужбовці армії РФ, осетини. Вони і навчали військовій підготовці - стройовій, стрільбі з автомату Калашникова, метанню гранат, наданню першої медичної допомоги", - розповів бойовик.
У перший день "служби" внаслідок недбалості одного з бойовиків чоловік отримав поранення, його госпіталізували
"Травмований бойовик виявився не гідним до подальшої служби. Після кількох років в терористичній республіці житель Харцизька вирушив у пошуках роботи й зарплатні на підконтрольну Україні територію", - повідомляють у поліції.
Нагадаємо, 18 червня Красноармійський міськрайонний суд Донецької області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Російської Федерації Ігорю Кімаковському, якого затримали українські прикордонники за участь у бойових діях на боці так званої "Донецької народної республіки" (ДНР).