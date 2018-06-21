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У Донецькій області затримали автоматника терористичного батальйону "Восток"

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 23:54
Фото: затриманий (npu.gov.ua)
Фото: затриманий (npu.gov.ua)

30-річного чоловіка доставили до Краматорського відділу поліції

У Донецькій області правоохоронці затримали автоматника терористичного батальйону "Восток". Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. 

"...затримали бойовика, який служив на передових позиціях у селищі Спартак під командуванням російських офіцерів. Житель окупованого Харцизька був викритий при спробі потрапити на підконтрольну Україні територію, де він збирався розпочати нове життя", - йдеться у повідомленні.

30-річного чоловіка доставили до Краматорського відділу поліції для надання свідчень.

Зазначається, що у 2014 році колишній таксист з Харцизька на запрошення свого знайомого вступив у формування "Восток", отримавши позивний "Святий".

"Командували нашим підрозділом військовослужбовці армії РФ, осетини. Вони і навчали військовій підготовці - стройовій, стрільбі з автомату Калашникова, метанню гранат, наданню першої медичної допомоги", - розповів бойовик.

У перший день "служби" внаслідок недбалості одного з бойовиків чоловік отримав поранення, його госпіталізували

"Травмований бойовик виявився не гідним до подальшої служби. Після кількох років в терористичній республіці житель Харцизька вирушив у пошуках роботи й зарплатні на підконтрольну Україні територію", - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, 18 червня Красноармійський міськрайонний суд Донецької області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Російської Федерації Ігорю Кімаковському, якого затримали українські прикордонники за участь у бойових діях на боці так званої "Донецької народної республіки" (ДНР).

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Теги публікації: ДНР, бойовики, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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