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В Донецкой области введен новый режим въезда на освобожденные территории: что известно

Фото: на въезд на деоккупированные территории Донецкой области теперь нужно разрешение (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

В Донецкой области ввели особый режим въезда на освобожденные от оккупации территории. Этот режим на территории региона начал действовать с 16 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Донецкой ОВА.

"Отныне в Донецкой области запрещен несанкционированный въезд на территорию деоккупированных территориальных общин региона. Действует запрет до завершения проведения в этих населенных пунктах стабилизационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, которое подписал глава областной госадминистрации, начальник областной военной администрации Павел Кириленко, с 16 сентября 2022 года вводятся меры особого режима въезда и выезда, движения транспортных средств на деоккупированные территории путем запрета несанкционированного (без соответствующего разрешения) въезда граждан, иностранцев и лиц без гражданства, перемещение транспортных средств на территорию деоккупированных территориальных общин Донецкой области до завершения стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях.

Как сообщалось, ВСУ подняли украинский флаг в селах Диброва и Щурово Донецкой области. Официального заявления об их освобождении еще нет.

Напомним, украинские военные зашли в Святогорск Донецкой области 12 сентября.

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Донецкая область