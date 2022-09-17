У Донецькій області запровадили новий режим в'їзду на звільнені території: що відомо

В Донецькій області ввели особливий режим в’їзду на звільнені з окупації території. Цей режим на території регіону почав діяти з 16 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Донецької ОВА.

"Відтепер в Донецькій області заборонений несанкціонований в’їзд на територію деокупованих територіальних громад регіону. Діятиме заборона до завершення проведення у цих населених пунктах стабілізаційних заходів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з розпорядженням, яке підписав голова обласної держадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, з 16 вересня 2022 року запроваджуються заходи особливого режиму в’їзду і виїзду, руху транспортних засобів на деокуповані території шляхом заборони несанкціонованого (без відповідного дозволу) в’їзду громадян, іноземців та осіб без громадянства, переміщення транспортних засобів на територію деокупованих територіальних громад Донецької області до завершення проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях.