UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Донецкой области восстановили водоснабжение после аварии из-за обстрела оккупантов

Автор: Андрей Василюк

В Донецкой области восстановили водоснабжение, которое было прекращено из-за аварии, вызванной обстрелом российских оккупантов. В 11:30 после ремонта был запущен насосный агрегат № 9.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Вода Донбасса".

"Сегодня после проведения ремонтных работ электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода было восстановлено", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Донецкой облгосадминистрации, Ннасосная станция находится в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. По состоянию на утро 7 апреля было прекращено централизованное водоснабжение г. Волноваха и 12 населенных пунктов Волновахского района (всего около 60 000 человек), вода в которые подается из Великоанадольской фильтровальной станции, а также г. Покровск и 23 населенных пунктов Покровского района (всего около 191 000 человек), водоснабжение которых осуществляется от Карловской фильтровальной станции.

Напомним, 6 апреля около 17:00 в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Водоснабжение было прекращено в 49 населенных пунктах. К счастью, в результате обстрела оккупантов никто не пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вода
Читайте также
Менее половины украинцев согласны дать воду в оккупированный Крым
Кравчук рассказал, в каком случае будет рассмотрен вопрос поставки воды в Крым
В Крыму хотят "засудить" Украину: угрожают арестом всего, что будет проходить мимо
Прогноз погоды