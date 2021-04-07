RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Донецькій області відновили водопостачання після аварії через обстріл окупантів

Автор: Андрій Василюк

В Донецькій області відновили водопостачання, яке було припинено через аварію, спричинену обстрілом російських окупантів. Об 11:30 після ремонту був запущений насосний агрегат № 9.

Про це повідомляє прес-служба КП "Вода Донбасу".

"Сьогодні після проведення ремонтних робіт електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу було відновлено", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в Донецькій облдержадміністрації, помпова станція розташована у "сірій зоні" між селами Василівка та Крута Балка. Станом на ранок 7 квітня було припинено централізоване водопостачання м. Волноваха та 12 населених пунктів Волноваського району (всього близько 60 000 осіб), вода до яких подається з Великоанадольської фільтрувальної станції, а також м. Покровськ та 23 населених пунктів Покровського району (всього близько 191 000 осіб), водопостачання яких здійснюється від Карлівської фільтрувальної станції.

Нагадаємо, 6 квітня близько 17:00 внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу. Водопостачання було зупинене у 49 населених пунктах. На щастя, внаслідок обстрілу окупантів ніхто не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вода
Читайте також
Менше половини українців згодні дати воду в окупований Крим
Кравчук розповів, в якому випадку буде розглянуто питання постачання води Крим
У Криму хочуть "засудити" Україну: погрожують арештом всього, що проходитиме повз
Прогноз погоди