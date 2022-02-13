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У Донецькій області військові влаштували стрілянину в кафе: є загиблі і поранені

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Донбас, Неділя 13 лютого 2022 21:05
У Донецькій області військові влаштували стрілянину в кафе: є загиблі і поранені Фото: у Донецькій області військові влаштували стрілянину, є жертви і поранені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Донецькій області двоє військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) влаштували стрілянину в кафе. В результаті загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

Відзначається, що інцидент стався 13 лютого на території кафе в селі Гранітне Донецької області. За даними слідства, двоє військовослужбовців ЗСУ влаштували стрілянину із закріпленої за ними зброї. В результаті загинули співробітник Національної гвардії України і цивільний. Ще дві людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За фактом стрілянини порушено кримінальну справу за наступними статтями КК України:

  • п. 1 ч. 2 ст. 115;
  • ч. 3 ст. 15;
  • п. 1 ч. 2 ст. 115;
  • ч. 4 ст. 296.

Військовослужбовці затримані. Вирішується питання про пред'явлення їм підозр та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 27 січня на території підприємства "Південмаш" у Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі і зник. Пізніше він здався правоохоронцям.

Відзначити, Державне бюро розслідувань розглядає три версії розстрілу нацгвардійцем своїх товаришів по службі.

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Збройні сили України Донецька область
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