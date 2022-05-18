В Донецкой области уничтожен командный пункт морпехов Черноморского флота РФ, - журналист

Вооруженные силы Украины в результате артиллерийского удара уничтожили в Донецкой области командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. Известно о трех погибших, а также более 14 раненых офицеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.
В частности, тяжелые ранения получили:
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска, намереваясь совершить прорыв в Донецкой области, понесли ощутимые потери.
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