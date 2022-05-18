У Донецькій області знищено командний пункт морпіхів Чорноморського флоту РФ, - журналіст

Збройні сили України в результаті артилерійського удару знищили в Донецькій області командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в / ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту. Відомо про трьох загиблих, а також понад 14 поранених офіцерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Романа Цимбалюка в Facebook.
Зокрема, важкі поранення отримали:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська, маючи намір зробити прорив в Донецькій області, зазнали відчутних втрат.
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