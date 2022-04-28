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ВСУ отбили атаку оккупантов на Донбассе. Враг понес серьезные потери

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Донбасс, Четверг 28 апреля 2022 16:27
ВСУ отбили атаку оккупантов на Донбассе. Враг понес серьезные потери Фото: ВСУ отбили атаку оккупантов на Донбассе (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты, намереваясь совершить прорыв в Донецкой области, понесли ощутимые потери. Достигнуть желаемого им так и не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.

"Подразделения БТГр 70 мотострелкового полка (в/ч 71718, Шали, Чеченская республика) из состава 42 мотострелковой дивизии в ходе "специальной военной операции" в Донецкой области понесли потери", - рассказал он, уточнив, что инцидент происходил 27 апреля.

По данным журналиста, во время неудачной попытки наступления, украинским военным удалось уничтожить 2 БТР, погибли 7 оккупантов. Кроме того, 9 из наступавших получили ранения и 3 считаются без вести пропавшими.

Как сообщалось, от начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 22800 своих солдат убитыми. При этом было уничтожено 970 танков и 187 самолетов.

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