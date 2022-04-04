В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов: есть погибшие и раненые

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов. В результате есть погибшие, раненые мирные жители, среди которых дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

К тому же в результате ударов повреждены жилые дома, школа, детсад.

Также правоохранители отметили, что войска РФ обстреливали города из реактивных систем залпового огня Град, танков, артиллерийских установок, стрелкового оружия.

Сообщается, что под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Шумы.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, также есть раненые.

Также мы писали, что ВСУ в Донецкой области за несколько часов обезвредили батальонную тактическую группу оккупантов.

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