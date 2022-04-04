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У Донецькій області за добу окупанти обстріляли 7 населених пунктів: є загиблі та поранені

Російський військовий (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У Донецькій області російські окупанти обстріляли 7 населених пунктів. Внаслідок цього є загиблі, поранені мирні жителі, серед яких діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Повідомляється, що під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Шуми.

Також правоохоронці зазначили, що війська РФ обстрілювали міста з реактивних систем залпового вогню Град, танків, артилерійських установок, стрілецької зброї.

До того ж внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, школа, дитсадок.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області в результаті обстрілів загинула одна людина, також є поранені.

Також ми писали, що ЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантів.

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