В Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, также есть раненые, - глава ОВА

В субботу, 2 апреля, российские оккупанты продолжили обстреливать Донецкую область, в результате чего в Бахмуте погиб 1 человек и 3 получили ранения. При этом общее количество раненых в области - 5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Сегодня в результате обстрелов в Бахмуте погиб 1 человек и 3 получили ранения. Также есть 1 раненый в Отрадном и 1 раненый в Марьинке", - заявил Кириленко.

Он также добавил, что в Бахмуте медики оказали помощь одному человеку, который получил ранения в Луганской области.

"Удалось уточнить информацию относительно 1 погибшего и 1 раненого ребенка в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. На каждого военного преступника ждет наказание!" - добавил глава Донецкой ОВА.