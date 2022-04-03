В Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, также есть раненые, - глава ОВА
В субботу, 2 апреля, российские оккупанты продолжили обстреливать Донецкую область, в результате чего в Бахмуте погиб 1 человек и 3 получили ранения. При этом общее количество раненых в области - 5.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Сегодня в результате обстрелов в Бахмуте погиб 1 человек и 3 получили ранения. Также есть 1 раненый в Отрадном и 1 раненый в Марьинке", - заявил Кириленко.
Он также добавил, что в Бахмуте медики оказали помощь одному человеку, который получил ранения в Луганской области.
"Удалось уточнить информацию относительно 1 погибшего и 1 раненого ребенка в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. На каждого военного преступника ждет наказание!" - добавил глава Донецкой ОВА.
Напомним, в ночь с 1 на 2 апреля российские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате обстрела пострадали несколько человек.
Мы также писали о том, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил ввод российских войск в Сумскую область. По его словам, оккупанты формируют заслоны для отступления.
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