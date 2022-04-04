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В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов: есть погибшие и раненые

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Донецкая область, Понедельник 04 апреля 2022 14:47
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов: есть погибшие и раненые Российский военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов. В результате есть погибшие, раненые мирные жители, среди которых дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Сообщается, что под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Шумы.

Также правоохранители отметили, что войска РФ обстреливали города из реактивных систем залпового огня Град, танков, артиллерийских установок, стрелкового оружия.

К тому же в результате ударов повреждены жилые дома, школа, детсад.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, также есть раненые.

Также мы писали, что ВСУ в Донецкой области за несколько часов обезвредили батальонную тактическую группу оккупантов.

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