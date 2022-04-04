ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Донецькій області за добу окупанти обстріляли 7 населених пунктів: є загиблі та поранені

Новость на русском →
Донецька область, Понеділок 04 квітня 2022 14:47
У Донецькій області за добу окупанти обстріляли 7 населених пунктів: є загиблі та поранені Російський військовий (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У Донецькій області російські окупанти обстріляли 7 населених пунктів. Внаслідок цього є загиблі, поранені мирні жителі, серед яких діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Повідомляється, що під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Шуми.

Також правоохоронці зазначили, що війська РФ обстрілювали міста з реактивних систем залпового вогню Град, танків, артилерійських установок, стрілецької зброї.

До того ж внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, школа, дитсадок.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області в результаті обстрілів загинула одна людина, також є поранені.

Також ми писали, що ЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Вторгнення Росії до України
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні