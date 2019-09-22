В Донецкой области столкнулись автомобили, есть жертвы и пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Один человек погиб и 2 пострадали

В Донецкой области в субботу, 21 сентября, сентября в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще двое были травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что в результате столкновения погиб мужчина 1977 года рождения. В одном из автомобилей были заблокированы двое мужчин, 1979 и 1953 годов рождения.

Отмечается, что спасатели деблокировали пострадавших и передали их медикам для оказания помощи.

Обстоятельства инцидента сейчас расследуются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью, 22 сентября, на улице Академика Заболотного перевернулся автомобиль такси с пассажиром. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Водителя и пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области ночью 22 сентября произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Нетрезвый водитель не справился с управлением и допустил столкновение автомобиля с электроопорой, в результате чего погибли четыре человека.