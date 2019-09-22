У Донецькій області зіткнулися автомобілі, є жертви та постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Одна людина загинула та 2 постраждали

У Донецькій області у суботу, 21 вересня, вересня в результаті зіткнення двох автомобілів загинула одна людина, ще двоє були травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, прибувши на місце події рятувальники виявили, що в результаті зіткнення загинув чоловік 1977 року народження. В одному з автомобілів було заблоковано двох чоловіків, 1979 та 1953 років народження.

Зазначається, що рятувальники деблокували постраждалих та передали їх медикам для надання допомоги.

Обставини інциденту наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі, 22 вересня, на вулиці Академіка Заболотного перевернувся автомобіль таксі з пасажиром. Автомобіль вилетів з дороги і перекинувся на дах. Водія і пасажира доставили в лікарню у важкому стані.

Також РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області вночі 22 вересня сталася ДТП з участю легкового автомобіля. Нетверезий водій не впорався з керуванням та допустив зіткнення автомобіля з електроопорою, внаслідок чого загинули чотири людини.