В Донецкой области снизили тарифы на тепло и горячую воду

В Мариуполе стоимость тепла и горячей воды снизилась на 23,7%
В платежках за декабрь 2019 года, которые жители Донецкой области получат в январе этого года, стоимость отопления и горячей воды будет снижена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко в Facebook.
Он отметил, что облгосадминистрация выполняет задание президента и правительства по снижению тарифов.
"По сниженным тарифам люди заплатят уже за декабрь - по платежкам, которые поступят в январе. Выполняем задание президента и правительства по снижению тарифов для населения. Работаем с органами местного самоуправления, чтобы и в других городах и поселках люди имели возможность платить меньше", - заявил Кириленко.
Таким образом, стоимость отопления и гарячей воды были снижены для абонентов:
Напомним, согласно постановлением правительства, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением цены на природный газ в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, оставленных в месяце, который следует за расчетным периодом.