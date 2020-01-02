У Донецькій області знизили тарифи на тепло і гарячу воду

У Маріуполі вартість тепла і гарячої води знизилася на 23,7%
платіжках за грудень 2019 року, які жителі Донецької області отримають в січні цього року, вартість опалення і гарячої води буде знижена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка у Facebook.
Він зазначив, що облдержадміністрація виконує завдання президента та уряду щодо зниження тарифів.
"За зниженими тарифами люди заплатять вже за грудень - за платіжками, які надійдуть в січні. Виконуємо завдання президента та уряду щодо зниження тарифів для населення. Працюємо з органами місцевого самоврядування, щоб і в інших містах і селищах люди мали можливість платити менше", - заявив Кириленко.
Таким чином, вартість опалення і гарячої води були знижені для абонентів:
Нагадаємо, згідно постановою уряду, у разі зміни розміру нарахувань за опалення та гаряче водопостачання у зв'язку із зміною ціни на природний газ протягом опалювального періоду теплопостачальні організації повинні відображати це щомісяця в платіжних документах споживачів, залишених у місяця, який слідує за розрахунковим періодом.