У Донецькій області знизили тарифи на тепло і гарячу воду

платіжках за грудень 2019 року, які жителі Донецької області отримають в січні цього року, вартість опалення і гарячої води буде знижена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка у Facebook.

Він зазначив, що облдержадміністрація виконує завдання президента та уряду щодо зниження тарифів.

"За зниженими тарифами люди заплатять вже за грудень - за платіжками, які надійдуть в січні. Виконуємо завдання президента та уряду щодо зниження тарифів для населення. Працюємо з органами місцевого самоврядування, щоб і в інших містах і селищах люди мали можливість платити менше", - заявив Кириленко.

Таким чином, вартість опалення і гарячої води були знижені для абонентів:

"Мариупольтеплосети" на 23,7%;

"КП "Тепломережа" Вугледарської міської ради" на 16%;

ТОВ "Бахмут - Енергія" на 12%;

КВП "Краматорська тепломережа" на 11,8%;

КП "Покровськтепломережа" на 10%;

ОКП "Донецьктеплокомуненерго" на 9%.

Нагадаємо, згідно постановою уряду, у разі зміни розміру нарахувань за опалення та гаряче водопостачання у зв'язку із зміною ціни на природний газ протягом опалювального періоду теплопостачальні організації повинні відображати це щомісяця в платіжних документах споживачів, залишених у місяця, який слідує за розрахунковим періодом.