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У Донецькій області знизили тарифи на тепло і гарячу воду

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У Маріуполі вартість тепла і гарячої води знизилася на 23,7%

платіжках за грудень 2019 року, які жителі Донецької області отримають в січні цього року, вартість опалення і гарячої води буде знижена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка у Facebook.

Він зазначив, що облдержадміністрація виконує завдання президента та уряду щодо зниження тарифів.

"За зниженими тарифами люди заплатять вже за грудень - за платіжками, які надійдуть в січні. Виконуємо завдання президента та уряду щодо зниження тарифів для населення. Працюємо з органами місцевого самоврядування, щоб і в інших містах і селищах люди мали можливість платити менше", - заявив Кириленко.

Таким чином, вартість опалення і гарячої води були знижені для абонентів:

  • "Мариупольтеплосети" на 23,7%;
  • "КП "Тепломережа" Вугледарської міської ради" на 16%;
  • ТОВ "Бахмут - Енергія" на 12%;
  • КВП "Краматорська тепломережа" на 11,8%;
  • КП "Покровськтепломережа" на 10%;
  • ОКП "Донецьктеплокомуненерго" на 9%.

Нагадаємо, згідно постановою уряду, у разі зміни розміру нарахувань за опалення та гаряче водопостачання у зв'язку із зміною ціни на природний газ протягом опалювального періоду теплопостачальні організації повинні відображати це щомісяця в платіжних документах споживачів, залишених у місяця, який слідує за розрахунковим періодом.

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