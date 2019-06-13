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У Донецькій області на шахті загинули два гірники

Новини » Надзвичайні події    13.06.2019 - 17:34
У Донецькій області на шахті загинули два гірники
Ілюстративне фото (dnl.dn.ua)

Загинув гірник очисного забою і машиніст підземних установок

У Донецькій області в шахтоуправлінні "Покровське" загинули два шахтарі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр шахтоуправління.

Відзначається, що нещасні випадки сталися у середу, 12 червня.

"У результаті нещасного випадку загинув гірник очисного забою. У цей же день машиніст підземних установок отримав травми, несумісні з життям. Обставини подій з'ясовуються. Створені та працюють спеціальні комісії, які встановлять причини того, що сталося", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці травня на шахті "Лісова" у Львівській області стався обвал породи, в результаті інциденту загинули двоє гірників.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні на окупованій частині Луганської області в результаті вибуху на шахті "Східкарбон" загинули 17 гірників, які на момент трагедії знаходилися під землею. У Кабміні відзначали, що мають намір призначити виплати для сімей загиблих у результаті трагедії.

Пізніше стало відомо, що причиною вибуху на шахті "Східкарбон" стало порушення техніки безпеки.

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