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В Донецкой области на шахте погиб горняк во время работы

Автор: Андрей Василюк

Рано утром на шахте "Белозерская" в Донецкой области был тяжело травмирован горнорабочий очистного забоя 1982 года рождения. Прибывший на место врач констатировал смерть шахтера.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что тяжелую травму горняк получил 25 марта в 4:15 на 550-м горизонте во время доставки секции механизированной крепи.

"На место происшествия оперативно была вызвана реанимационно-противошоковая группа. Прибывший на место врач РПГ, констатировал смерть пострадавшего", - говорится в сообщении.

На предприятии создана специальная комиссия по расследованию данного несчастного случая.

"Администрация шахты Белозерская выражает глубокие соболезнования семье погибшего. Им будет оказана вся необходимая помощь", - заявили в ДТЭК.

Напомним, в конце 2020 года в результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк. Под завалами оказались двое горняков, одному из них удалось спастись и выбраться на поверхность. Другого нашли мертвым.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

В начале декабря в Кривом Роге произошел обвал на шахте "Терновская". В результате обвала породы пострадали двое работников шахты.

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