В Донецкой области на шахте погиб горняк во время работы

Рано утром на шахте "Белозерская" в Донецкой области был тяжело травмирован горнорабочий очистного забоя 1982 года рождения. Прибывший на место врач констатировал смерть шахтера.

"Администрация шахты Белозерская выражает глубокие соболезнования семье погибшего. Им будет оказана вся необходимая помощь", - заявили в ДТЭК.

"На место происшествия оперативно была вызвана реанимационно-противошоковая группа. Прибывший на место врач РПГ, констатировал смерть пострадавшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тяжелую травму горняк получил 25 марта в 4:15 на 550-м горизонте во время доставки секции механизированной крепи.

Напомним, в конце 2020 года в результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк. Под завалами оказались двое горняков, одному из них удалось спастись и выбраться на поверхность. Другого нашли мертвым.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

В начале декабря в Кривом Роге произошел обвал на шахте "Терновская". В результате обвала породы пострадали двое работников шахты.