В Донецькій області на шахті загинув гірник під час роботи

Рано вранці на шахті "Білозерська" в Донецькій області був важко травмований гірник очисного забою 1982 року народження. Прибулий на місце лікар констатував смерть робітника.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

"Адміністрація шахти Білозерська висловлює глибокі співчуття родині загиблого. Їм буде надана вся необхідна допомога", - заявили в ДТЕК.

На підприємстві створена спеціальна комісія з розслідування цього нещасного випадку.

"На місце події оперативно була викликана реанімаційно-протишокова група. Прибулий на місце лікар РПГ, констатував смерть постраждалого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що важку травму гірник отримав 25 березня о 4:15 на на 550-му горизонті під час доставки секції механізованого кріплення.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року в результаті обвалу на шахті "Золоте" в Луганській області загинув гірник. Під завалами опинилися двоє гірників, одному з них вдалося врятуватися та вибратися на поверхню. Іншого знайшли мертвим.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

На початку грудня в Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". В результаті обвалу породи постраждали двоє працівників шахти.