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В Донецкой области от рук оккупантов погибли четыре мирных жителя, - глава ОВА

Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 1 мая, от российских обстрелов в Донецкой области погибли 4 мирных жителя - все в Лимане. При этом ранения получили еще 11 человек: 7 в Лимане, 3 во Владимировке и 1 в Яровой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Кроме того, в Бахмутской общине один человек скончался от ранений полученных в Луганской области. Еще одному человеку из Луганской области там была оказана медицинская помощь.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в селе Харьковской области от российского снаряда погиб мужчина. Снаряд попал прямо в дом.

Мы также писали о том, что в Запорожской ОВА рассказали о ситуации в Орехове и Гуляйполе. Люди постоянно прячутся от обстрелов и не доедают.

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Война России против УкраиныДонецкая область