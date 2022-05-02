В Донецкой области от рук оккупантов погибли четыре мирных жителя, - глава ОВА

В воскресенье, 1 мая, от российских обстрелов в Донецкой области погибли 4 мирных жителя - все в Лимане. При этом ранения получили еще 11 человек: 7 в Лимане, 3 во Владимировке и 1 в Яровой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Кроме того, в Бахмутской общине один человек скончался от ранений полученных в Луганской области. Еще одному человеку из Луганской области там была оказана медицинская помощь.
По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, в селе Харьковской области от российского снаряда погиб мужчина. Снаряд попал прямо в дом.
Мы также писали о том, что в Запорожской ОВА рассказали о ситуации в Орехове и Гуляйполе. Люди постоянно прячутся от обстрелов и не доедают.
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