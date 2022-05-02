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У Донецькій області від рук окупантів загинули чотири мирних жителя, - глава ОВА

Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 1 травня, від російських обстрілів в Донецькій області загинули 4 мирних жителя - всі в Лимані. При цьому поранення отримали ще 11 осіб: 7 в Лимані, 3 у Володимирівці і 1 в Яровій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Крім того, в Бахмутській громаді одна людина померла від поранень отриманих в Луганській області. Ще одній людині з Луганської області там була надана медична допомога.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у селі Харківської області від російського снаряда загинув чоловік. Снаряд влучив прямо в будинок.

Ми також писали про те, що в Запорізькій ОВА розповіли про ситуацію в Оріхові та Гуляйполі. Люди постійно ховаються від обстрілів і не доїдають.

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Війна Росії проти УкраїниДонецька область