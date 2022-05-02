У Донецькій області від рук окупантів загинули чотири мирних жителя, - глава ОВА

У неділю, 1 травня, від російських обстрілів в Донецькій області загинули 4 мирних жителя - всі в Лимані. При цьому поранення отримали ще 11 осіб: 7 в Лимані, 3 у Володимирівці і 1 в Яровій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Крім того, в Бахмутській громаді одна людина померла від поранень отриманих в Луганській області. Ще одній людині з Луганської області там була надана медична допомога.
За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, у селі Харківської області від російського снаряда загинув чоловік. Снаряд влучив прямо в будинок.
Ми також писали про те, що в Запорізькій ОВА розповіли про ситуацію в Оріхові та Гуляйполі. Люди постійно ховаються від обстрілів і не доїдають.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.