У Донецькій області від рук окупантів загинули чотири мирних жителя, - глава ОВА

У неділю, 1 травня, від російських обстрілів в Донецькій області загинули 4 мирних жителя - всі в Лимані. При цьому поранення отримали ще 11 осіб: 7 в Лимані, 3 у Володимирівці і 1 в Яровій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Крім того, в Бахмутській громаді одна людина померла від поранень отриманих в Луганській області. Ще одній людині з Луганської області там була надана медична допомога.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.