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Постоянно прячутся от обстрелов и не доедают. В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в Орехове и Гуляйполе

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Запорожье, Воскресенье 01 мая 2022 13:39
Постоянно прячутся от обстрелов и не доедают. В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в Орехове и Гуляйполе Фото: в Запорожской ОВА рассказали о ситуации в Орехове и Гуляйполе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожской области часть населенных пунктов оказалась на линии фронта. Это, в частности, касается Орехова и Гуляйполя, где ситуация близка к гуманитарной катастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

Жители Орехова рассказали о том, как окрестности их города ежедневно страдают от вражеской артиллерии. Некоторым пострадавшим некуда ехать, их дома повредило снарядами, денег нет. На некоторых огородах в результате обстрелов появилось много воронок, погибает скот.

"Некоторые люди живут без крова, некоторых приютили другие жители", - рассказал спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

Кроме того, в городе сложная ситуация с продуктами.

"Хлеб поставляют с перебоями. Недавно удалось доставить гуманитарный груз с продовольственными наборами из Запорожья", - констатирует спикер.

По словам Арефьева, очень сложная ситуация и в Гуляйполе и других населенных пунктах, которые находятся под постоянными обстрелами.

Напомним, Орехов и Гуляйполе - населенные пункты, находящиеся на линии разграничения в Запорожской области и постоянно страдают от обстрелов.

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