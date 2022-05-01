Постоянно прячутся от обстрелов и не доедают. В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в Орехове и Гуляйполе
В Запорожской области часть населенных пунктов оказалась на линии фронта. Это, в частности, касается Орехова и Гуляйполя, где ситуация близка к гуманитарной катастрофе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.
Жители Орехова рассказали о том, как окрестности их города ежедневно страдают от вражеской артиллерии. Некоторым пострадавшим некуда ехать, их дома повредило снарядами, денег нет. На некоторых огородах в результате обстрелов появилось много воронок, погибает скот.
"Некоторые люди живут без крова, некоторых приютили другие жители", - рассказал спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.
Кроме того, в городе сложная ситуация с продуктами.
"Хлеб поставляют с перебоями. Недавно удалось доставить гуманитарный груз с продовольственными наборами из Запорожья", - констатирует спикер.
По словам Арефьева, очень сложная ситуация и в Гуляйполе и других населенных пунктах, которые находятся под постоянными обстрелами.
Напомним, Орехов и Гуляйполе - населенные пункты, находящиеся на линии разграничения в Запорожской области и постоянно страдают от обстрелов.
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