В Донецкой области от российских обстрелов погибли мирные жители

Российские военные продолжают обстреливать Донецкую область. За сегодня, 5 июня, смертельные ранения получили трое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

Два человека погибли в Авдеевке и один в Дружковке. Еще двое получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" - заявил Кириленко.