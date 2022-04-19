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В Донецкой области в результате обстрелов погибло еще три человека, - глава ОВА

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Донецкая область, Вторник 19 апреля 2022 21:05
В Донецкой области в результате обстрелов погибло еще три человека, - глава ОВА Обстрел в Донецкой области (t.me.itsdonetsk)
Автор: Татьяна Самарук

В Донецкой области в результате обстрелов погибли еще трое мирных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой области Павла Клименка.

Сегодня, 19 апреля, в результате российских обстрелов погибли три человека в Краматорске, Авдеевке и благодатном. Также ранения получили 5 гражданских, среди них один ребенок.

Кроме того, в Краматорске медицинскую помощь оказали человеку, раненому на территории Харьковской области.

Отмечается, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее мы сообщали, что оккупанты проводят милитаризацию детей в Донецкой и Луганской областях.

Также мы писали, что в Донецкой области за день от рук оккупантов погибли двое мирных жителей.

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