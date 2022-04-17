В Донецкой области за день от рук оккупантов погибли двое мирных жителей, - Кириленко

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отчитался о состоянии дел в регионе по итогам 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.

Войска РФ продолжают убивать гражданских на Донбассе. Масштаб потерь в Мариуполе и Волновахе, по словам главы ОВА, пока невозможно оценить. "17 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека (в Марьинке и Новополье), еще 4 получили ранения. Кроме того, в Бахмуте и Краматорске была предоставлена медицинская помощь двум гражданским, раненым на территории Луганщины", – написал Кириленко.