ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Донецкой области за день от рук оккупантов погибли двое мирных жителей, - Кириленко

Новина українською →
Донецкая область, Воскресенье 17 апреля 2022 22:31
В Донецкой области за день от рук оккупантов погибли двое мирных жителей, - Кириленко Фото: Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Антон Федорцив

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отчитался о состоянии дел в регионе по итогам 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.

Войска РФ продолжают убивать гражданских на Донбассе. Масштаб потерь в Мариуполе и Волновахе, по словам главы ОВА, пока невозможно оценить.

"17 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека (в Марьинке и Новополье), еще 4 получили ранения. Кроме того, в Бахмуте и Краматорске была предоставлена медицинская помощь двум гражданским, раненым на территории Луганщины", – написал Кириленко.

Напомним, что мэр Харькова заявил об отсутствии безопасных районов в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк Донецкая область Марьинка Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев