У Донецькій області внаслідок обстрілів загинуло ще троє людей, - голова ОВА

У Донецькій області внаслідок обстрілів загинуло ще троє мирних людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Клименка.

Зазначається, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, у Краматорську медичну допомогу надали людині, пораненій на території Харківської області.

Сьогодні, 19 квітня, внаслідок російських обстрілів загинуло троє людей у Краматорську, Авдіївці та Благодатному. Також поранення отримали 5 цивільних, серед них одна дитина.

Раніше ми повідомляли, що окупанти проводять мілітаризацію дітей у Донецькій та Луганській областях.

Також ми писали, що на Донеччині за день від рук окупантів загинуло двоє мирних мешканців.

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