ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Донецькій області в результаті обстрілів загинула одна людина, також є поранені, - глава ОВА

Новость на русском →
Неділя 03 квітня 2022 03:38
У Донецькій області в результаті обстрілів загинула одна людина, також є поранені, - глава ОВА Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У суботу, 2 квітня, російські окупанти продовжили обстрілювати Донецьку область, в результаті чого в Бахмуті загинула 1 людина і 3 отримали поранення. При цьому загальна кількість поранених в області - 5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сьогодні в результаті обстрілів в Бахмуті загинула 1 людина і 3 отримали поранення. Також є 1 поранений в Одрадному і 1 поранений в Мар'їнці", - заявив Кириленко.

Він також додав, що в Бахмуті медики надали допомогу одній людині, яка отримала поранення в Луганській області.

"Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблої та 1 пораненої дитини в Маріуполі, проте точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо. На кожного військового злочинця чекає покарання!" - додав глава Донецької ОВА.

Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 квітня російські військові завдали ракетно-бомбових ударів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. В результаті обстрілу постраждали кілька людей.

Ми також писали про те, що радник глави офісу президента Олексій Арестович пояснив введення російських військ у Сумську область. За його словами, окупанти формують заслони для відступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Донецька область
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою