В Донецкой области работает 41 агрорынок

Во время проверок специалистами установлено 13 нарушений санитарно-противоэпидемических требований
В Донецкой области с начала мая в условиях карантина работает 41 агропродовольственной рынок. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Сообщается, что во время проверок специалистами установлено 13 нарушений санитарно-противоэпидемических требований. В госслужбе сообщили, что "по состоянию на 6 мая в области работал 41 агропродовольственной рынок".
Всего с начала мая было совершено 171 проверку рынков.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице в рамках ослабления карантина начали работать десять рынков.
В условиях Минздрава указано, что:
Как писало РБК-Украина, 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.