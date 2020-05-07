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В Донецкой области работает 41 агрорынок

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Во время проверок специалистами установлено 13 нарушений санитарно-противоэпидемических требований

В Донецкой области с начала мая в условиях карантина работает 41 агропродовольственной рынок. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сообщается, что во время проверок специалистами установлено 13 нарушений санитарно-противоэпидемических требований. В госслужбе сообщили, что "по состоянию на 6 мая в области работал 41 агропродовольственной рынок".

Всего с начала мая было совершено 171 проверку рынков.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице в рамках ослабления карантина начали работать десять рынков.

В условиях Минздрава указано, что:

  • рынок должен быть зарегистрирован как оператор рынка пищевых продуктов.
  • допуск на рынок работников и покупателей должен осуществляться исключительно при условии наличия средств индивидуальной защиты и прохождения температурного скрининга.
  • на рынке должно находиться не более 1 покупателя на 10 кв. м, расстояние между рабочими местами продавцов - не менее 3 м.

Как писало РБК-Украина, 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

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