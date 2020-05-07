У Донецькій області працює 41 агроринок

Під час перевірок фахівцями встановлено 13 порушень санітарно-протиепідемічних вимог
У Донецькій області з початку травня в умовах карантину працює 41 агропродовольчий ринок. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Повідомляється, що під час перевірок фахівцями встановлено 13 порушень санітарно-протиепідемічних вимог. У держслужбі повідомили, що "станом на 6 травня в області працював 41 агропродовольчий ринок".
Всього з початку травня здійснено 171 перевірку ринків.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці у рамках ослаблення карантину почали працювати десять ринків.
В умовах МОЗ вказано, що ринок:
Як писало РБК-Україна, 29 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродпотребслужби про дотримання протиепідемічних вимог.