В Донецкой области пьяный водитель травмировал двоих детей и сбил насмерть отца

"Досудебным расследованием установлено, что 1 мая 2021 года, около 19:30, 23-летний житель Покровска, находясь за рулем автомобиля марки Geely в состоянии алкогольного опьянения, допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате дорожно-транспортного происшествия "9-летний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы, а 45-летний отец последней - тяжкие телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в реанимационном отделении городской больницы".

Сотрудники полиции начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).