Смертельное ДТП на Печерске в Киеве: водителя арестовали без права внести залог
Шевченковский районный суд города Киева вынес решение об аресте водителя автомобиля Infiniti, который устроил смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Он останется под стражей по меньшей мере 60 суток без права внести залог.
Авария произошла сегодня ночью на бульваре Леси Украинки в Киеве. В результате погибла 18-летняя девушка и еще одна пассажирка получила ранения.
Как установлено следствием, 25-летний водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства, и не справившись с управлением автомобиля совершил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на опору светофора.
Водителя Infiniti задержали в порядке статьи 208 УПК РФ. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Сейчас устанавливается обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Следственные действия продолжаются.
РБК-Украина писало, что авария произошла в 02:25. Спасатели выезжали на происшествие, чтобы деблокировать зажатых в автомобиле людей. Девушка погибла на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, который 30 октября 2020 года устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на Майдане Независимости. Тогда погибли два пешехода.