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В Донецкой области пьяный водитель травмировал двоих детей и сбил насмерть отца

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 16:45
В Донецкой области пьяный водитель травмировал двоих детей и сбил насмерть отца Фото: 23-летний житель Покровск сбил пешеходов на Geely (don.gp.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В Покровске Донецкой области водитель в состоянии на алкогольного опьянения наехал на пешеходов. Двое детей травмированы, а отец девочки - погиб.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Досудебным расследованием установлено, что 1 мая 2021 года, около 19:30, 23-летний житель Покровска, находясь за рулем автомобиля марки Geely в состоянии алкогольного опьянения, допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате дорожно-транспортного происшествия "9-летний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы, а 45-летний отец последней - тяжкие телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в реанимационном отделении городской больницы".

Сотрудники полиции начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева 1 мая вынес решение об аресте водителя автомобиля Infiniti, который устроил смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Авария произошла на бульваре Леси Украинки в Киеве. В результате погибла 18-летняя девушка и еще одна пассажирка получила ранения.

Ранее сообщалось, что Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, который 30 октября 2020 года устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на Майдане Независимости. Тогда погибли два пешехода.

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