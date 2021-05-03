ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Донецькій області п'яний водій травмував двох дітей і збив на смерть батька

Новость на русском → Понеділок 03 травня 2021 16:45
У Донецькій області п'яний водій травмував двох дітей і збив на смерть батька Фото: 23-річний житель Покровськ збив пішоходів на Geely (don.gp.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У Покровську Донецької області водій у стані алкогольного сп'яніння наїхав на пішоходів. Двоє дітей травмовані, а батько дівчинки - загинув.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 травня 2021 року, близько 19:30, 23-річний житель Покровська, перебуваючи за кермом автомобіля марки Geely в стані алкогольного сп'яніння, допустив під час руху заднім ходом наїзд кузовом автомобіля на двох малолітніх дітей і чоловіка, які перебували на узбіччі", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди "9-річний хлопчик та 13-річна дівчинка отримали забої, а 45 - річний батько останньої-тяжкі тілесні ушкодження, від яких наступного дня помер у реанімаційному відділенні міської лікарні".

Співробітники поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч.3 ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва 1 травня виніс рішення про арешт водія автомобіля Infiniti, який влаштував смертельну ДТП в нетверезому стані. Аварія сталася на бульварі Лесі Українки в Києві. В результаті загинула 18-річна дівчина і ще одна пасажирка отримала поранення.

Раніше повідомлялося, що київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно водія, який 30 жовтня 2020 року влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) на Майдані Незалежності. Тоді загинули два пішоходи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП Донецьк
NEWS
В Україні епідпоріг по COVID перевищено в 13 областях
В Україні епідпоріг по COVID перевищено в 13 областях
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії