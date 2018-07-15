В Донецкой области произошел взрыв на базе отдыха, есть пострадавшие

В результате взрыва пострадали двое человек

На базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области сегодня, 15 июля, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего пострадало двое человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как сообщается, в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска.

"Это 38 - летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Потерпевшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей.

Напомним, в Днепре на предприятии произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Так, во время плавления специальных материаллов в электронной печи произошел взрыв.

Позже стало известно, что полиция открыла уголовное дело по факту гибели людей.