В Донецкой области произошел взрыв на базе отдыха, есть пострадавшие
В результате взрыва пострадали двое человек
На базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области сегодня, 15 июля, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего пострадало двое человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Как сообщается, в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска.
"Это 38 - летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Потерпевшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей.
Напомним, в Днепре на предприятии произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Так, во время плавления специальных материаллов в электронной печи произошел взрыв.
Позже стало известно, что полиция открыла уголовное дело по факту гибели людей.