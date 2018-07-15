В Донецькій області стався вибух на базі відпочинку, є постраждалі
В результаті вибуху постраждали двоє осіб
На базі відпочинку у Лиманському районі Донецької області сьогодні, 15 липня, стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого постраждало двоє осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в Донецькій області.
Як повідомляється, внаслідок вибуху невідомого предмету постраждали двоє жителів Краматорська.
"Це 38- річний чоловік та його 35-річна співмешканка. Потерпілі госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські встановлюють, що саме вибухнуло і обставини травмування людей.
Нагадаємо, у Дніпрі на підприємстві стався вибух, в результаті якого загинули дві людини. Так, під час плавлення спеціальних матеріалів в електронній печі стався вибух.
Пізніше стало відомо, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом загибелі людей.