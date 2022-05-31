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В Донецкой области на поверхность подняли 115 шахтеров, которые были заблокированы под землей

Фото: в Донецкой области на поверхность подняли всех шахтеров, которые застряли под землей (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

В Донецкой области на поверхность подняли всех 115 шахтеров, которые застряли под землей в шахтах "Центральная" и "Торецкая" после того, как в ходе боевых действий была перебита линия электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Торецкого теркома профсоюзов Василия Щербаня "Суспильному".

"Мы использовали специальные генераторы, которые всегда подготовлены. Всех шахтеров подняли на поверхность 29 мая. Напряжение есть. Шахта работает", - отметил он.

Напомним, во время боевых действий Бахмутский и Краматорский районы Донецкой области 29 мая остались без электричества. На поверхность не могли подняться 112 человек на шахте "Центральная" и 3 на шахте "Торецкая".

Мы также писали о том, что под Бахмутом в Донецкой области произошла утечка аммиака. В зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опросное.

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